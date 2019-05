A tutto Zdenek Zeman. Il tecnico boemo si è raccontato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport e, tra i temi affrontati, c’è la stagione vissuta dalla Juventus: “Sono otto anni che la lotta scudetto finisce prima di cominciare”.



SU RONALDO - “Come giudico la stagione di Ronaldo? Un po’ peggio di quella di Quagliarella”, commenta Zeman. Poi precisa: “E’ un campione. Ma il salto di qualità della Juve non c’è stato. Senza Ronaldo aveva raggiunto due finali di Champions”.



SULLA SUPER CHAMPIONS - “Questo piano ammazzerebbe i campionati. E’ una corsa solo ai soldi ma il calcio per me è la passione della gente che può assistere alle partite. Trovo giusta la protesta dei club contrari”.