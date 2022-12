L'ex allenatore di Lazio e Romaa rilasciato un'intervista a Tuttosport:E' solo che la Procura di Torino è la più sveglia... Servono altre Procure che agiscano in un certo modo. Purtroppo è segno di crisi del calcio, non solo italiano. Ripeto il concetto che è finito il calcio come sport ed è iniziato il calcio come business, e nel business ci sono sempre sorprese. Se non si fa con oculatezza, può finire male".