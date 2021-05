Zdenek Zeman è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss dove ha parlato di Napoli e Spalletti e della mancata qualificazione in Champions League, a favore della Juventus: "Il Napoli si è mangiato la qualificazione Champions così come quello scudetto 3 anni fa. Sconfitta Col Verona è arrivata più per motivi mentali che tecnico-tattici. Spalletti? È bravo ma deve introdursi al meglio nell’ambiente napoletano. Osimhen calciatore importante. Il campionato inglese è il migliore al momento. Loro mentalità li aiuta ad ottenere questi risultati soprattutto perché si allenano meno ore in settimana ma lo fanno come se fosse una partita. Calciatori in Italia non vogliono allenarsi molto perché dicono che si stancano".