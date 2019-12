Zdenek Zeman dice la sua sulla corsa al campionato, come riporta Calciomercato.com. Il tecnico ha fatto la sua potenziale griglia di arrivo, mettendo ancora la Juventus favorita: "La Juventus vincerà anche questo scudetto, perché ha la rosa più completa. Lazio e Roma sognano lo scudetto? I punti di distacco dalla vetta sono tanti - ha osservato il boemo, a margine del 5/o Premio Colalucci, in scena nel Circolo Antico Tiro a Volo: "Juventus e Inter sono in vantaggio, mentre l'obiettivo delle romane è la qualificazione in Champions League"