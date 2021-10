Zdenekè intervenuto a Rai Radio1: "Ha ragione Cassano? No. Totti rimane sempre il simbolo della Roma. Si è visto anche domenica scorsa, quando c'era qualche coro contro e molti pro. Io non li avrei fatti anche se preferisco sicuramente Totti, con cui avevo rapporti diversi". "Comunque Totti sarà ricordato, io sto dalla sua parte. Ci si ricorderà di Cassano tra 20 anni? A Bari, forse"."La Juve non si capisce come possa andare, vince ma non convince. Allegri gioca troppo in difesa? La Juve è da sempre basata sulla difesa e continua ad esserlo".