Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zdenek Zeman fa le carte al campionato: ​"Per me la Juventus è ancora favorita, ma se sbaglia qualche partita la Lazio è lì pronta. Alla fine credo che lo vincerà la Juventus, ma non è scontato. Dopo otto anni senza avversari per la Juventus, c’è equilibrio in alto. E con la Lazio c’è pure l’Inter, anche se parliamo di due squadre che da molto non lottano per il titolo. Poi ci si aspettava di più da Napoli, Milan e Torino, aggiungo anche questo”.



ROMA - "Non gioca come dichiara l’allenatore, e quella è la cosa più grave, non sono aggressivi e propositivi. Spero che nelle partite che rimangono riescano a recuperare i calciatori infortunati e a diventare una vera squadra. Di solito i problemi di una squadra cominciano quando non ci si capisce tra allenatore, calciatori e società".