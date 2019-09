Zdenek Zeman ha parlato anche di Juventus nella propria intervista su Il Corriere dello Sport:



CAMPIONATO - "Attacchi scatenati? Ho il sospetto che non ci annoieremo, anche se la rosa della Juventus è così enorme da lasciare il sospetto che possa restare distante dal resto del campionato. Ma capiremo subito se le principali concorrenti riusciranno a stare incollati ai campioni d'Italia. Io penso che andremo incontro a un torneo più equilibrato e che ci divertiremo.



SARRI - "Ha dovuto smettere di allenare per un periodo più o meno luno e questo diventa un pregiudizio. Le sue teorie, per attecchire, hanno bisogno della sua presenza, delle sue indicazioni. Nella Juve di questa fase, non ci sono tracce del Napoli di Sarri: ma era già complicato che si potesse seminare in poche settimane, con la sua assenza è divenuto tutto più difficile".



CONTE - "Anche a lui va concesso un periodo per riuscire a far capire alla squadra le proprie teorie. Per ora ha solo tolto Icardi. L'Inter rinuncia a un uomo che nelle sue stagioni in nerazzurro ha segnato più di 100 gol. Non mi sembrano pochi. Quelli come Icardi sono sempre utili. Lukaku? E' un centravanti fisico, aspettiamo".



SUL CAPOCANNONIERE - "Se Cristiano Ronaldo fa quel che sa, arriva a quaranta gol. Se fa un po' meno di quel che sa, può avvicinarsi a quella cifra".