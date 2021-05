Zdenek Zeman ha parlato del flop Juve a La Gazzetta dello Sport: "Difficile immaginare che avrebbe lottato fino all'ultima giornata con il Milan per un posto in Champions. Ha la rosa più forte del campionato, è già una grande sorpresa che non ha vinto il campionato figuriamoci vederla giocarsi il quarto posto. E anche il Milan sorprende negativamente, perché scendendo da campione d'inverno all'eventuale quinto posto raggiungerebbe un record negativo mai raggiunto da quando esiste il nuovo formato della Champions".