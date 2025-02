Zeman, il neurochirurgo: 'Non sappiamo se tornerà a parlare'

Getty Images

Zdenekè ricoverato da ieri nell'unità di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma per una sospetta ischemia cerebrale. Le sue condizioni sono stabili e oggi sono previsti ulteriori esami e accertamenti. Il 77enne ex allenatore di Roma, Lazio, Foggia e Pescara ha mostrato difficoltà nel linguaggio e nei movimenti, motivo per cui la prognosi resta riservata.Il professor Alessandro Olivi, direttore di Neurochirurgia del Gemelli, ha spiegato che Zeman fatica a parlare ma comprende la situazione e collabora con i medici. "Non sappiamo se tornerà a parlare, sarà il tempo a dircelo", ha dichiarato, aggiungendo che la gravità del danno dipende da quanto il tessuto cerebrale è stato in sofferenza. Al momento, l’allenatore risponde con cenni del capo e capisce tutto ciò che gli viene detto, come riporta Repubblica.

Il quadro clinico sarà più chiaro dopo gli ulteriori test previsti nelle prossime ore. Per ora, Zeman resta sotto osservazione, mentre il mondo del calcio segue con apprensione l’evolversi della situazione.