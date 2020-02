Zdenek Zeman entra nella polemica post Juve-Fiorentina parlando a margine della premiazione della Panchina d'Oro: l"Ho visto anche la partita, sono due rigori che si possono dare: arbitri e VAR hanno deciso che sono rigori. Ci sono state tante altre cose in passato, era tutto un comprare. Questi si potevano dare e li hanno dati. Chi sta al VAR è sempre arbitro. Vanno trovate situazioni chiare, ce ne sono alcune che non lo sono né al VAR né all’arbitro. E lì decide l’arbitro, come è sempre successo. Ripercussioni sulla Fiorentina? Non credo. Alla prossima partita vince la Fiorentina e non ci sono problemi".