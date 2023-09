. Dopo la vittoria del suo Pescara contro la Next Gen, ecco il suo messaggio: "Non ho rivincite da prendere contro nessuno, nemmeno contro la Juve. Certo, la Juve è sempre la Juve e fa piacere fare risultato contro la di lei, a me e al pubblico. Oggi è andata bene ma spesso è successo che ci siamo dimenticati di fare quello che dovevamo fare e che avevamo preparato. Sono molto contento del pubblico numeroso, spero siano venuti per noi e non per la Juventus".