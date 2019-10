Tra i passaggi dell'intervista rilasciata da Zdenek Zeman a Il Messaggero ce n'è in particolare uno significativo per la Juventus. Queste le parole del tecnico su Antonio Conte e Maurizio Sarri: "Apprezzo Conte. Un cagnaccio. È uno di quelli che conduce il gruppo e non si limita a gestirlo. La rosa bianconera è superiore, ma lui se la gioca a livello fisico. Da Ancelotti ci si aspettava di più. Sarri? È bravo, ci vuole tempo. Non è però più quello di Napoli".