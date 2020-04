1









L'ex tecnico di Serie A Zdenek Zeman chiuderebbe qui la stagione. Il tecnico boemo non usa mezze misure: "Azzererei la stagione - dichiara a La Gazzetta dello Sport - si chiude e si riparte poi quando sarà possibile magari a settembre. Ma i campionati sono falsati, fermi come sono da due mesi. Poi so bene che esistono interessi economici e che dunque se si riprenderà sarà esclusivamente per ragioni finanziarie e per tentare di frenare quella montagna di debiti che il movimento stesso ha prodotto".



CALENDARI - "Non mi piace l'idea, per me si comincia a settembre e si finisce a giugno e comunque so bene che c'è chi la vuole cotta e chi cruda ed è difficile mettere insieme tante teste. Sto a guardare, spero che sia possibile tornare alla normalità e dunque al calcio che piace a me. Se ce ne sarà ancora la possibilità, se me le daranno, di fare ciò che mi diverte: allenare a modo mio".