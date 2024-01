Zdenek Zeman continua la sua crociata contro la Juventus. Dopo aver perso nuovamente con i bianconeri - stavolta in versione Next Gen - nel mirino dell'allenatore boemo è finita nuovamente la società juventina. Le squadre si sono incontrate nel girone B di Serie C, dove la Next Gen ha appena affrontato il Pescara proprio di Zeman.“Il problema è che se prendiamo due gol in fuorigioco, con cinque ammonizioni per falli normali, poi diventa difficile giocare e fare risultato. So che la Juventus si deve salvare”, ha detto l’allenatore nella conferenza stampa di presentazione del prossimo big match contro il Perugia.