Zeman: il dato con la Juventus

Tre punti pesanti, tre punti importanti. Contro un avversario non certo come gli altri:. Il risultato finale è di 4-3, con brivido finale. Dopo il vantaggio abruzzese con Cangiano, la risposta bianconera non si è fatta attendere: subito Damiani, poi Comenencia. A proseguire le danze ci hanno pensato Cuppone per gli ospiti, prima di concludere con la doppietta di Guerra e il rigore di Tunjov. Sette gol, come da tradizione zemaniana. E come da tradizione zemaniana, arriva una vittoria bianconera...Sì, perché i numeri del boemo contro la Juve restano molto complicati, figli naturalmente di una differenza sempre marcata tra le sue squadre e lo spessore delle rose juventine. In 25 incontri, Zeman ha perso ben 18 volte tra prima e seconda squadra bianconera. Se consideriamo i club affrontati almeno 5 volte in carriera, con la Juve ha inoltre la più bassa percentuale di vittoria, circa lo 0,66%. Forse anche così si spiegano certe dichiarazioni....