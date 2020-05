1









Ze Maria, ex terzino di Inter e Parma, è intervenuto ai microfoni di Radio Musica Television, parlando tra le altre cose anche di Dejan Kulusevksi, esterno acquistato dalla Juve lo scorso gennaio: "È un buon giocatore e può fare il salto di qualità con la maglia della Juventus. Tanti giovani hanno indossato la maglia bianconera e poi sono diventati campioni, lui può realizzare questo tipo di percorso".



SULLA RIPRESA - "Al momento non si pensa al calcio, anche perché in Brasile stiamo andando incontro all'inverno, condizione climatica che potrebbe favorire il virus. Bisogna cercare di garantire la sicurezza a tutte le persone che fanno parte del mondo del calcio, ma giocare a porte chiuse è la cosa più brutta per un atleta. Gli interessi economici che girano intorno a questo sport sono tanti, ma oggi bisogna pensare alla vita". SUGLI STIPENDI - "Se si parla di decurtare gli stipendi di giocatori che guadagnano di più sono favorevole, così da aiutare i dipendenti che sono in cassa integrazione. Per i calciatori delle serie minori invece il discorso è diverso, non sarebbe corretto intervenire sulle loro retribuzioni."



SULLA LOTTA SCUDETTO - "La Lazio stava andando alla grande, giocando un ottimo calcio, la Juventus, invece con la vittoria contro l'Inter, aveva distaccato proprio i nerazzurri, è difficile valutare chi sia stata maggiormente penalizzata, questa pausa ha fatto male a tutti".