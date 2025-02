Zdenek Zeman ricoverato d'urgenza in terapia intensiva

Getty Images

Momenti di grande apprensione per Zdenek Zeman. Come riportato da Corriere.it, l’ex allenatore di Roma e Lazio è stato ricoverato d’urgenza questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Attualmente si trova in terapia intensiva neurologica, a poca distanza dal reparto in cui è ricoverato Papa Francesco.Il tecnico boemo, 77 anni, avrebbe manifestato sintomi preoccupanti come disartria, ovvero difficoltà nell’articolare le parole, e ipostenia all’arto inferiore destro, segnali che hanno immediatamente allarmato i medici.Da alcuni giorni Zeman soffriva di una forte sindrome influenzale, un campanello d’allarme per i suoi familiari, visto il suo recente passato segnato da problemi di salute. Lo scorso ottobre aveva già subito un attacco ischemico, mentre sei mesi prima era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara per difficoltà cardiache.

Nonostante la gravità della situazione, al momento il boemo non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia, i medici monitorano costantemente le sue condizioni con estrema cautela.