Zazzaroni: 'Yildiz? Può diventare un campione'

2 ore fa



Le parole di Zazzaroni a Sportmediaset:



"La posizione più centrale è perfetta per lui. Se gli hai dato la 10, io non lo venderei mai, è un investimento tecnico e non solo. Dare la 10 della Juventus ad un ragazzo di 19 anni, un giocatore che secondo me non ha ancora inciso come dovrebbe ma ha dei numeri ma se lo vendi al primo anno da vero titolare, la Juventus però non ha grandi giocatori da poter vendere se le servono soldi, questo è il problema.



Bremer si è rotto, ed era un giocatore che potevi vendere, è rimasto Yildiz. E' un campione? Può diventarlo. Tonali? Lo abbiamo scritto da gennaio, è difficile che lo lascino andare, non ha grande voglia di lasciare l'Inghilterra".