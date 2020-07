2









Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta il grande momento dell'Atalanta sul suo quotidiano: "Voglio quello che Gasperini dà ai suoi all'intervallo, e non è il tè caldo di Caressa. Noccioline di Superpippo? Spinaci di Braccio di Ferro? Impressionanti per facilità di corsa, rapidità nelle ripartenze, precisione e crudeltà anche - i secondi tempi con Sassuolo, Lazio, Udinese e Napoli: da quando è ricominciato il campionato l'Atalanta ha ottenuto 12 punti su 12 e segnato 12 volte, aggiustando il risultato sempre dal 45esimo in avanti".