Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, apre il suo quotidiano con i suoi personalissimi pronostici sul campionato che si apre oggi a Parma con la squadra ducale che sfida la Juve campione d'Italia. "Tutto intorno a Sarri" è il titolo dell'editoriale in prima pagina. "Per lo scudetto dico Napoli 45%, Juve 40% e Inter 15%. Primo allenatore a saltare Juric (non me ne voglia), miglior realizzatore Ronaldo, miglior portiere Sirigu, miglior difensore Koulibaly, miglior centrocampista Milinkovic Savic o Nandez, miglior attaccante Dybala". Poi continua: "Numerose cose che mi piacciono di questo campionato e sono quasi tutte sfide: Sarri che prova a trasmettere la sua idea alla Juventus di Cristiano Ronaldo, forte della complicata esperienza e di qualche inevitabile compromesso tattico al Chelsea".