Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato Torino-Juventus nel suo editoriale: "La paura di perdere? Ci metto anche quella. Le accensioni di Toro-Juve sono state un paio, forse tre, nel primo tempo quando Vlahovic ha sbagliato due gol fatti e Locatelli è arrivato sbilanciato alla conclusione. La ripresa, quasi tutta del Toro, ha regalato un brivido con Sanabria che ha impegnato Szczesny deviando di testa un cross di Bellanova, controllato per un’ora con eccessivo zelo da Kostic che si è fatto totalmente mancare in fase propositiva: ha giocato da difensore aggiunto. Una volta ci ha provato anche Yildiz, subentrato a Chiesa, e ha fatto fare bella figura a Milinkovic-Savic. Il pareggio a danno zero accontenta più la Juve che il Toro: ad Allegri, che per la terza volta di fila ha potuto impiegare la stessa formazione, mancano ancora 6, 7 punti per avere la certezza del posto in SuperChampions. L’anno scorso, in un torneo molto simile a questo, il Milan si qualificò quinto con 70 (poi quarto, per via della squalifica della Juve, che sul campo chiuse a 72)".