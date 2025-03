Zazzaroni: 'Thiago Motta era l'Angelo Vendicatore dei giochisti ululanti: ora è il Diavolo'

Getty Images

Sulle colonne de Il Corriere dello Sportsi è espresso sulla situazione venutasi a creare in casa Juventus , con sempre più in bilico e la corsa alla sostituzione che pare essersi ridotta a una "lotta a due" tra ora in pole , e: "Sfioro appena il tasto Motta: per la tifoseria è diventato il Diavolo dopo essere stato a lungo l’Angelo Vendicatore di tutti i giochisti ululanti e i treviadani. Ribadisco che sono contrario per principio all’azzeramento dei progetti più giovani e ambiziosi in meno di un anno. Neppure nel momento del bisogno, però, Thiago ha dimostrato di voler correggere il suo atteggiamento".

Il pensiero di Zazzaroni su Thiago Motta

E poi Zazzaroni affronta il tema più caldo, quello economico, che sembra aver convinto tutti alla Continassa a rimandare l'eventuale esonero almeno al post Juventus-Genoa: "I costi ora: se proprio vuoi, o devi, cambiare; ripeto, se proprio vuoi, o devi e i candidati alla sostituzione non se la sentono di impegnarsi per soli 4 mesi, garantiscine 16 e prevedi eventualmente una clausola d’uscita di un paio di milioni. La posta in palio, per la Juve, è altissima e il gioco vale la candela".