Futuro Thiago Motta, le parole di Zazzaroni

Del futuro di Thiago Motta ha parlato Ivan Zazzaroni durante la trasmissione Pressing: " Il problema di base sono i rapporti tra Sartori e Thiago Motta. L'allenatore vorrebbe avere una maggiore centralità nella scelta degli acquisti, dei giocatori. Un po' quello che accadde a Bergamo tra Sartori e Gasperini. Se Saputo riuscisse a trovare un punto di equilibrio che in questo momento non riesco a vedere, Thiago Motta potrebbe anche rimanere.""Il fatto che Thiago Motta vada alla Juve non è scontato perché lui vuole certezze, garanzie, giocatori di un certo tipo. Con questa squadra non vai da nessuna parte. Poi Thiago Motta ha anche offerte dalla Spagna, dall'Inghilterra. Se riuscisse a fare un altro anno a Bologna sarebbe eccezionale anche per lui. Andare alla Juve e magari rischiare perché mancano i giocatori....Conte? Un dirigente importante mi disse che non l'avrebbero mai ripreso. Se poi Thiago Motta decidesse di non andare, Allegri va via, chi vai a prendere? Dopo la Coppa Italia sapremo come finirà la storia con Allegri, tutti pensiamo che si possa chiudere ma nel calcio ho visto tutto".