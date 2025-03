Zazzaroni sulle decisioni della Juventus: 'Forti e scomode, poco comprensibili'

AFP via Getty Images

Esonero Thiago Motta, il commento di Zazzaroni

Il cambio in panchina con l'esonero ormai deciso di Thiago Motta e l'arrivo al suo posto di Igor Tudor apre ragionamenti più generali sulla gestione della Juventus e le scelte fatte negli ultimi mesi. Ad analizzare la situazione è stato anche Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, che ha fatto riferimento anche all'addio di Massimiliano Allegri.Riflessioni e dubbi sulle scelte fatte dal club, le parole di Zazzaroni: "Negli ultimi dieci mesi la società ha preso delle decisioni forti e scomode; da fuori, poco comprensibili. Alcune invocate a gran voce dalla tifoseria: ricordo ad esempio l’esonero di un allenatore che aveva appena vinto la coppa Italia e qualificato la squadra alla Champions e al Mondiale club (160 milioni), oltretutto il secondo per presenze nella storia della Juve. Ma ci può stare, visto che Allegri era totalmente sgradito. A maggio. Aggiungo lo smembramento di Vinovo (Next Gen), l’alleanza politica con l’Inter e l’assenza dello sponsor di maglia".

Riguardo poi ai costi dell'esonero di Thiago Motta: "L’esonero del tecnico e l’arrivo di un sostituto comporterebbero l’accantonamento di diversi milioni che farebbero sballare i numeri, creando un problema alla Juve, peraltro quotata in Borsa".