Le parole di Ivana Pressing:- Quel gol di Rugani ha cambiato i giudizi. La Juventus ha segnato tanto negli ultimi minuti, è una squadra che ha poca qualità, ci sono state cose tecnicamente inguardabili. La Juve ha preso due gol non da Juve, incredibili. Ha giocato una brutta partita, non è in grande condizione, per fortuna Vlahovic ha fatto due gol. Ho sempre detto che è un grande realizzatore. Yildiz? Non ne ha presa una.