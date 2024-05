Ivan Zazzaroni parla del futuro di Thiago Motta sul Corriere dello Sport andando un po' contro l'opinione comune: "Si è parlato di telefonate, di incontri tra il tecnico del Bologna o l’agente Canovi (Alessandro) con Cristiano Giuntoli dalle parti di Fiorano e Formigine. Per quel poco che conosco Motta e per le risposte che mi ha dato anche di recente il direttore della Juve, si tratterebbe di interpretazioni fantasiose: voglio credere alla lealtà di Motta (non faccio fatica) e alla sincerità di Giuntoli e insomma il sospetto che tutto debba essere scritto prevale ancora sul resto. "