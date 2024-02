Ivan Zazzaroni, le parole su Allegri

"Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, a lungo accusati dal tribunale della rete di non essere in grado di allenare uno l’Inter e l’altro la Juve, le rivincite se le sono prese in appello: dopo essere stati condannati all’“out”, si ritrovano “in”, poiché hanno saputo cambiare tanto il loro destino quanto quello delle squadre che guidano", scrive sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni."Allegri, rinunciando alla gloria e ai milioni del Real Madrid, è tornato alla Juve in una fase di evidente recessione economica e tecnica. Lo tsunami dirigenziale ha ulteriormente peggiorato le condizioni lavorative. Ciononostante, ha portato risultati anche l’anno scorso ed è autore di un’annata straordinaria in una situazione ambientale difficilissima, visto il comprensibile impegno societario nel cancellare il passato e tutto ciò che aveva legami con la gestione di Andrea Agnelli. Per Max la sfida di dopodomani è molto importante, ma non vitale. L’obiettivo minimo l’ha già raggiunto, adesso può giocare per il primo, il secondo o, alla peggio, il terzo posto. Di rilevante segnalo il mantenimento della Juve sempre in linea di galleggiamento: ha rinfrescato notevolmente la rosa, ridotto i costi d’esercizio e garantito l’indispensabile continuità. Dove si sta superando - opinione personale - è nella gestione dei giovani e della pericolosa esaltazione degli stessi da parte di media e tifosi: l’impiego ragionato dei vari Yildiz, Miretti, Iling-Junior, Nicolussi Caviglia (e la stagione scorsa di Soulé, Barrenechea e Fagioli) lo pone un gradino sopra i colleghi."