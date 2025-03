Zazzaroni sul Corriere dello Sport: 'Alla Juventus la normalità è diventata la nuova rarità'

Getty Images

Juventus-Genoa, il commento di Zazzaroni

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato la prima partita di Igor Tudor da allenatore della Juventus, facendo un paragone con quanto visto con Thiago Motta: "Da tempo non solo a Torino la normalità è diventata la nuova rarità. Su una rara normalità ha investito Igor Tudor alla prima uscita: la sola concessione alle intuizioni, Nico a tutta fascia. Il resto, nella logica delle cose, della sua storia e del momento, compresa la presenza di Elkann che allo stadio mancava da un po’".

"Sul campo gli effetti del cambiamento climatico dopo il passaggio dell’uragano Thiago (la temperatura si è alzata) si sono avvertiti non tanto nell’impegno dei giocatori, che non è mai mancato nemmeno con Motta, quanto nello spirito di chi si è sentito nuovamente sicuro del posto. Penso soprattutto a Yildiz e Vlahovic"."Le note positive finiscono qui. Perché la prestazione della Juve, invero un filo più ordinata, non è stata esaltante e i progressi non così evidenti: contavano i tre punti e sono arrivati"."Conservo tanti dubbi sul terzetto difensivo dopo l’uscita di Gatti per infortunio: il KVK non è neppure lontanto parente della BBC, è però cugino della distrazione da qualità limitata. Sarà interessante verificare se nelle prossime partite Tudor opterà per la gestione conservativa oppure per alcuni disorientamenti mottiani".