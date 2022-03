Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni del direttore del Corriere dello Sport Ivan, in merito a quanto accaduto domenica sera in Torino-Inter. "Domenica sera ho fatto una battuta che forse non sarà gradita: ma pensate se fosse capitato alla Juve, cioè Toro-Juve e una cosa del genere capita alla Juve, ragazzi c'è la rivoluzione. E questo è un dato di fatto assoluto: io una roba del genere non l'ho mai vista".