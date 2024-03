Ivan, direttore de il Corriere dello Sport, ai microfoni di TvPlay ha parlato di Leandro, ex centrocampista della Juventus ora in forza alla Roma. Queste le sue parole:"Aveva fatto bene anche nelle ultime partite con Mourinho, ha fatto male alla Juve. Non è il mio centrocampista ideale. Però, effettivamente, in un calcio più propositivo, con il gioco di Daniele è molto più propositivo".