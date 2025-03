Zazzaroni: 'Motta non ha fatto né gioco né risultati. Impossibile salvare la stagione'

2025 Getty Images



Juventus-Atalanta, il commento di Zazzaroni

Ivanai microfoni di Pressing ha parlato della Juventus di Thiago Motta dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Atalanta. Le sue parole:"Non penso che il problema sia la decisione di Vlahovic. Thiago Motta è stato preso per fare gioco e dopo otto mesi siamo in questa situazione, non ha fatto gioco e non ha fatto risultati. Sarri ha vinto lo scudetto, Pirlo due coppe. Per allenare la Juventus devi fare risultato, Conte al primo anno con la Juve ha vinto. Salvare questa stagione è impossibile, se arriva quarto è il minimo che può fare. Dovrebbero fare un esame di coscienza".