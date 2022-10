Così Ivansu Moise, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport."Dell’estate 2021 è la scommessa-bis attribuita a Federico Cherubini, ma condivisa dall’intero management: il ritorno a Torino per 7 milioni più 28 di riscatto, poco meno della cifra che la Juve aveva incassato cedendolo all’Everton (30 più bonus).A Cherubini il riacquisto (da esigenze di lista) di Kean è stato a lungo rinfacciato: non manca mai, peraltro, l’accompagnamento sonoro dell’Allianz Stadium che non è esattamente fan dell’attaccante.Va detto che nei giorni del mercato qualche richiesta per Moise la società l’ha pure ricevuta, ma il lungo infortunio di Chiesa ha convinto i dirigenti a trattenerlo. D a qualche tempo Allegri è orna to a puntare seriamente su MK che fatto non trascurabile, con alterne fortune ha vestito dodici volte la maglia azzurra: Kean ha subito legato con Zaniolo e diciamo che i due non si sono fatti apprezzare fuori dal campo".