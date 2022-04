Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione di Tiki Taka, dove ha parlato anche degli episodi che hanno caratterizzato Juve-Inter.



'E' stata completamente condizionata dall'arbitro. Irrati è un arbitro molto preoccupato in certe partite. Credo che il disegnatore Rocchi non abbia un arbitro che abbia la personalità per arbitrare partite del genere e questo è il vero problema. Tutti gli scontri tra Juve ed Inter sono complessi da arbitrare e abbiamo visto andare in difficoltà anche Orsato'.