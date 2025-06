Zazzaroni: 'Spalletti esonerato, ora la Juve ha risolto il problema allenatore'

Getty images

Attraverso il proprio profilo Instagram, Ivan Zazzaroni ha commentato l'ormai imminente e già deciso esonero di Luciano Spalletti da commissario tecnico dell'Italia. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, potrebbe essere proprio la Juventus a fiondarsi sul tecnico di Certaldo dopo il licenziamento da parte della FIGC.





Il pensiero di Zazzaroni su Instagram

"Oggi abbiamo assistito a qualcosa di grottesco: la conferenza stampa di Spalletti mi ha lasciato veramente perplesso, quasi imbarazzato. Un ct della Nazionale che dichiara di essere stato esonerato prima di una partita, mi chiedo: cosa è successo? Perché non dopo? Per quale motivo non gli è stato comunicato dopo? O probabilmente gli è stato comunicato e gli è stato detto di dirlo dopo la partita. Siamo in una situazione davvero assurda, la Nazionale oggi è diventata una squadretta, da questo punto vista anche in termini d’immagine. Per quanto riguarda la decisione del presidente federale, credo che sia condivisa da gran parte degli italiani. Perché fino a stamattina tutti volevano il cambio, il cambio c’è stato, in maniera traumatica, vedremo chi arriverà dopo. Esonerato da Gravina. Domani in panchina, poi l'addio. La Juve ha risolto il problema dell'allenatore".