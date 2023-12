Ivan, il direttore del "Corriere dello Sport", ha condiviso le sue riflessioni sulla corsa allo scudetto tra Inter e Juventus durante un intervento al TG1. Ha sottolineato il motivo per cui vede i nerazzurri come favoriti, dichiarando: "L'Inter è in vantaggio non solo per il calendario, ma è indubbiamente più forte della Juventus. Credo che l'Inter possa conquistare il titolo di campione d'Italia e aggiungere una seconda stella alla sua storia gloriosa." La sua analisi delinea la convinzione nella superiorità dell'Inter, alimentando la rivalità tra nerazzurri e bianconeri per la corsa allo scudetto.