Intervenuto ieri sera negli studi di Pressing Ivanha commentato la stagione della Juventus. Le sue parole:"Di chi è il merito per questo secondo posto lo sapete, non c’è bisogno di chiederlo. I giocatori non segnano e la Juve non ci ha abituato così. Anche contro la Cremonese ha creato 7-8 palle gol, hanno segnato con un colpo di testa su palla inattiva e sul tiro da fuori di Fagioli, è tutto l’anno che fanno così".