Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato a Radio Punto Nuovo le voci che vedono il ds del Napoli Giuntoli come vicino alla Juventus in vista della prossima stagione.



GIUNTOLI - ​"Per quanto ne so io, lo escludo. A Bologna dovrebbe andare invece uno tra Sartori e Petrachi. Igli Tare? Non so se il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è disposto a privarsene".