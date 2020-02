Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare della giornata di campionato che staserà si chiuderà con il Napoli contro la Sampdoria. Ecco le sue parole, con tanta Juve in copertina: "Rigore su Bentancur? Anche secondo me il rigore non c'è. Mi ha colpito la designazione di Pasqua che non aveva fatto bene nella precedente partita. Il problema arbitrale lo viviamo peggio di altri in Europa ma non lo risolviamo mai"



ARBITRI E NICCHI - "Siamo un campionato completamente diverso dagli altri, con una tensione pazzesca sugli arbitri. Da altre parti sopportano meglio gli errori, da noi durano giorni o settimane. Nicchi? Ci vorrebbe un cambiamento perché qualcosa non funziona. Abbiamo buoni arbitri e le porcate si vedono anche all'estero, ma occorre voltare pagina"



COMMISSO - "Ha detto a caldo quello che si sentiva, è un uomo di comunicazione e sapeva quello che voleva dire".



SULLA JUVE - "Vince da 8 anni ed è prima in classifica, ma il merito non gli viene riconosciuto. La mente della gente si riproietta sempre alle polemiche".



SU SARRI - "Calcio bellissimo a Napoli ma non riproponibile nella Juve. A Torino c'è una diversa disponibilità dei giocatori e Sarri si è adattato alla rosa che ha".