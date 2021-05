Nella puntata di giovedì de L'Osservatorio Romano, la nostra video-striscia che vi racconta la Juventus nei minimi dettagli, Ivan Zazzaroni ha parla di Gigi Buffon: “Gigi lo conosco da quando era un bambino, siamo molto amici. Spesso gli dico che non pubblicherò mai alcuni sms se no lo arrestano. Ci prendiamo in giro”. Poi alcune parola su Donnarumma: “L’operazione sarebbe estremamente intelligente, la Juve creerebbe valore".



