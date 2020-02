Il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni analizza le parole di Sarri in conferenza stampa: "Le etichette valgono zero", ha detto il comandante bianconero prima della Spal: ​"Sarri è, come e forse più di altri, portatore sano di idee: ma quando i giocatori si rivelano refrattari ai cambiamenti e ad alcune irreggimentazioni, poiché «spiccatamente individualisti», si accontenta del risultato. A Torino come a Londra", scrive Zazzaroni. "E chi da settimane si domanda perché mai Agnelli, Paratici e Nedved l’abbiano voluto per sostituire il risultatista Allegri, non pretenda che a rispondere sia il tecnico. Giovedì Buffon ha spiegato che «era giusto provare qualcosa di nuovo» poiché i vecchi percorsi non avevano portato alla Champions. Ma l’unica strada che alla Juve si batte è quella della vittoria (Juvismo?). Sorry, Sarri".