Nel commento di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport oggi in edicola, emerge la difficoltà della Juventus di fare punti senza Ronaldo: "Possiamo fare di nuovo la conta degli assenti, la conclusione è la più elementare: quando c’è Ronaldo la squadra mostra un’altra consapevolezza, dispone di più soluzioni e qualità, ha più scatti, Cristiano agisce sulla testa dei compagni, un po’ come Ibra al Milan. In altre parole, con lui è più Juve. Ricordo peraltro che a settembre era stata pensata diversamente: apprezzabile lo sforzo di Paratici quando dichiara che Morata rappresentava il piano A: tra piani A, B, e C ci stiamo un po’ tutti incartando. Il buon Alvaro sta facendo il possibile per non far rimpiangere le soluzioni perdute: lo stanno ostacolando pochissimi centimetri e il Var che gli ha già negato due reti".