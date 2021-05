Nella puntata di giovedì de L'Osservatorio Romano, la nostra video-striscia che vi racconta la Juventus nei minimi dettagli, Ivan Zazzaroni ha analizzato la situazione in casa bianconera: “Come ripartire? Sono tutti nella m***, non è solo la Juve. Si riparte lavorando con intelligenza. Rivoluzione? Io non ho visto cambiare nulla”. Poi sul futuro della panchina: “Allegri, Zidane o Conte? Allegri non l’hanno mai chiamato, con lui non hanno mai parlato di futuro.



