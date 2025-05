Nicolussi Caviglia, il rigore scatena Zazzaroni: 'Molto strano, mi sembra un regalo'

Zazzaroni sul rigore di Nicolussi Caviglia

Il rigore causato danel match di ieri sera tra Juventus e Venezia, poi concretizzato dacon notevole freddezza, non ha mancato di scatenare qualche polemica, anche negli studi di Pressing dove sono stati analizzati gli episodi da moviola.A far discutere, in particolare, sono state le dichiarazioni al proposito di: "Anche oggi non sembrava la Juve, sembrava una squadra in grande difficoltà che cerca di fare risultato. L'ha fatto con un episodio, perché quel rigore grida vendetta. Non voglio essere insultato; anzi, posso anche essere insultato ma ho trovato una cosa abbastanza imbarazzante. Quel rigore, per come è nato... Bisogna dirle le cose. Io dico le cose che penso. È stato un rigore strano, la palla è già andata. Strano vuol dire che mi sembra un regalo. Posso dirlo? Il regalo di Nicolussi".

La replica di Biasin

Non si è fatta attendere la replica di: "Però scusate, posso intervenire? Io penso che non si possa dire una cosa del genere, però Ivan permettimi. Cioè, Nicolussi Caviglia è stato il miglior giocatore del Venezia per distacco quest'anno, ha giocato una stagione da 9 in pagella. È un professionista serissimo, una persona con un'intelligenza così. Io penso che sia veramente grave. Non si può dire una cosa del genere".E ancora Zazzaroni: "Io mi prendo sempre le mie responsabilità. Non ho detto che è un assassino. Ho detto che questo è un rigore che mi ha lasciato perplesso. Ho dato lo spunto per altri attacchi social e sono contento così. Non dico che l'ha fatta apposta, però è un intervento improvvido. Lo vogliamo dire così?".





