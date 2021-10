Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il direttore Ivanparla della situazione bianconera: "C'è solo l'Inter tra il Milan, il Napoli e lo scudetto. In un tempo non troppo lontano, ogni volta che il Sassuolo si presentava a Torino i dietrologi in servizio permanente effettivo lo riducevano a 'Scansuolo'. Adesso il Sassuolo affronta la Juve con spregiudicatezza e riesce addirittura a batterla mostrando un’organizzazione invidiabile e soluzioni che si chiamano Berardi e Frattesi o addirittura 'Mini' Lopez'".