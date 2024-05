Ivanha parlato ai microfoni di Pressing della Juventus e del calciomercato bianconero. Le sue parole:"Sartori mi ha giurato che non venderanno mai Calafiori quest’anno e mai alla Juve. Giuntoli? Mi aveva detto che non aveva parlato lui personalmente con Thiago Motta, me lo ha ripetuto anche due giorni fa. Credo di conoscerlo da almeno dieci anni, lo chiamo Pinocchio ma in questo caso credo a quello che mi dice. Avrà parlato qualcun altro per lui, voglio avere fiducia in lui. Dice di avere delle preoccupazioni per quanto riguarda l’entourage. Su Koopmeiners pure starei attento perchè Gasperini ha chiesto garanzie molto chiare per rimanere e non andare a Napoli".