Ivan, nel corso della trasmissione Pressing, ha commentato la Juventus e l'operato di Massimiliano. Queste le sue parole:"A partire dalla prima giornata Allegri ha detto che dovevano rientrare tra i quattro. Ora è in crisi, crisi di punti, un pochino meno di gioco, in alcune partite gioca meglio di quando vinceva. Il problema della squadra è la mancanza di qualità individuale. Alla Juve, non sei al Genoa, giocare nella Juve o nell’Inter è un’altra storia. Allegri è il bersaglio da colpire da due anni e mezzo, quasi tre, oggi ha dato la possibilità di colpirlo ancora meglio. Nel secondo tempo il Genoa non è esistito, oggi mancava uno tra Zidane, Platini, Baggio, Del Piero, Tevez, mancano i giocatori di fantasia. C’erano Iling Junior, Cambiaso, Locatelli, Miretti. Concludo dicendo che Allegri ha risposto a Teotino dicendo che lui allena la squadra tutta la settimana e ha visto che ci sono giocatori non in condizione. La critica c’è, lui oggi è responsabile dei sette punti in otto partite, quindi è colpevole essendo l’allenatore".