Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto a Radio Sportiva parlando degli effetti del coronavirus sul calcio, partendo dalle porte chiuse: "Grazie a Dio decide il governo, è il suo compito stabilire le indicazioni principali. Tutti hanno visto la serie di cavolate fatte più o meno da tutti in questi giorni, speriamo che non vengono fatti altri danni ma non si può consegnare il compito alla Lega Serie A. A sentire una riunione della Lega verrebbe da chiamare il 118. Litigano anche pesantemente".



SULLE PAROLE DI ZHANG - "Oggi non abbiamo più una misura nel linguaggio, diciamo delle cose fortissime per colpire e solo dopo prendiamo coscienza. Le parole che ha usato Zhang sono allucinanti" SUL RINVIO DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA - "Quando la decisione la prendono 20 manager diventa difficile, ognuno pensa per sé. Serviva l'intervento di un organismo esterno".