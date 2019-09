L’esordio bianconero di Matthijs de Ligt potrà essere ricordato per una buona prima ora di gioco alla quale è seguito un black out quasi totale con errori che hanno avvantaggiato la rincorsa al pareggio del Napoli. Complice l’attacco di crampi che ha colpito il difensore nell’ultimo scorcio di partita, per l’olandese non si può parlare di esordio da ricordare. Ivan Zazzaroni dalle pagine del Corriere dello Sport definisce la prima in bianconero del giovane come:" Peggiore di quanto non avrebbe potuto essere". La prestazione dello juventino fa il paio con quella di Koulibaly macchiatosi dell’autogol che ha deciso la sfida.