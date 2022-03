In tanti stanno provando a scommettere quale sarà il futuro di Roberto Mancini dopo la deludente eliminazione dai Mondiali in Qatar, avvenuta contro la Mcedonia del Nord nella serata glaciale di Palermo. Anche il Ivan Zazzaroni ha voluto esprimere il suo parere a riguardo e lo ha fatto ai microfoni di Radio 24.



'Non è come il 2018, qualcosa è stato migliorato, non siamo azzerati come il post Tavecchio, ora c'è una Federazione, poi non so se vorranno tagliare la testa a Gravina. Secondo me Mancini si dimetterà, lo conosco bene, è un orgoglioso, non regge una roba del genere. Il calcio è l'unico sport dove non vince sempre il migliore, stavolta siamo vittime noi. Non è il momento oggi di fare processi perchè siamo troppo scossi e turbati, stavolta non meritiamo l'uscita, nel 2018 sì, ci hanno portato qui degli episodi'.