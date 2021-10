Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di "Tutti Convocati", in onda sulle frequenze di Radio 24, commentando il momento deldie facendo anche alcuni riferimenti alla. "Non so spiegarmi il poco entusiasmo dei tifosi azzurri" ha dichiarato. "Molti napoletani sono ancora preoccupati della Juve o godono dei suoi insuccessi, ma penso si orienteranno presto sui successi della loro squadra che sta giocando benissimo. C'è consapevolezza che questa formazione è forte, ma mi aspettavo un entusiasmo superiore, non è la Napoli che conosco io".